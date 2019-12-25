Популярность караванинга растёт среди петербуржцев

Особое внимание этому направлению уделяется в Ленинградской области, где уже существуют планы по созданию инфраструктуры для автодомов.

Популярность автодомов и путешествия на них (караванинга) в России демонстрирует уверенный рост. Как сообщает издание "Деловой Петербург", ежегодно к этому тренду присоединяется около 2,5 тысячи новых семей, которые либо покупают, либо арендуют дома на колёсах.

Сегмент начал активно развиваться во времена пандемии коронавируса, однако до сих пор сталкивается с проблемой нехватки специализированного оборудования. На сегодняшний день, по данным экспертов, в стране насчитывается 32,2 тысячи владельцев такой техники.

Аналитики уверены, что дальнейшее развитие этой индустрии станет мощным стимулом для поддержки внутреннего туризма. Особое внимание этому направлению уделяется в Ленинградской области, где, по информации журналистов, уже существуют планы по созданию инфраструктуры для автодомов.

Роботы-доставщики расширяют зону обслуживания: сервис запущен во Фрунзенском районе.

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