Маэстро подчеркнул важность творчества Пушкина для оперного искусства.

В понедельник, 23 сентября, Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина торжественно открыл новый сезон. В преддверии этого события оркестр "Северная симфония" под руководством Фабио Мастранджело представил проект "Пушкин глазами иностранцев". Маэстро поделился своими планами на будущее в интервью "Петербургскому дневнику".

Мастранджело отметил, что Пушкин хорошо известен на Западе, но все же менее популярен, чем Толстой или Достоевский. Он считает, что это несправедливо, и поэтому решил организовать концерт, призванный представить творчество великого поэта в новом свете.

Маэстро также подчеркнул важность творчества Пушкина для оперного искусства. Пушкин является автором либретто многих известных опер, таких как "Борис Годунов", "Русалка", "Руслан и Людмила", "Золотой петушок", "Евгений Онегин" и "Моцарт и Сальери". Без его произведений, вероятно, мы лишились бы около 30% оперного репертуара. Фабио Мастранджело выразил надежду на то, что публике понравится оперное произведение Галеви "Пиковая дама", ранее не исполнявшееся в России. Маэстро подчеркнул, что интерпретация пушкинской повести у Галеви кардинально отличается от версии Чайковского, являющейся одной из самых драматичных опер композитора. Галеви создал комическую оперу, что, по мнению Мастранджело, может быть ближе к оригинальному замыслу Пушкина.

Концерт собрал большое количество зрителей, и многие выражали желание увидеть выступление еще раз. Маэстро выразил готовность повторить программу, поскольку обе оперы, представленные в концерте, заслуживают внимания широкой аудитории.

Фото: предоставлено Музыкальным театром имени Ф.И. Шаляпина