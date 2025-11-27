Фабио Мастранджело рассказал о любви к музыке и Петербургу

Своё 60-летие Фабио планирует отпраздновать концертом в Мариинском театре совместно с лучшими отечественными исполнителями.

Сегодня исполняется 60 лет известному итальянскому дирижеру Фабио Мастранджело, руководителю Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Накануне знаменательной даты артист поделился с "Петербургским дневником" воспоминаниями о начале музыкальной карьеры и любви к Северной столице.

Всё началось ровно 60 лет назад в Италии, когда Мастранджело впервые прикоснулся к музыке. Уже в пятилетнем возрасте отец научил его игре на фортепиано, а к десятилетнему возрасту стало ясно, что музыка останется его спутником навсегда. После учёбы в консерваториях Италии, Швейцарии и Англии он путешествовал по миру с концертами, пока судьба не привела его в Россию. Первая поездка состоялась в 1999 году, и художник признался, что почувствовал мгновенную любовь к Петербургу.

Позже он стал руководителем знаменитого петербургского Мюзик-Холла, преобразовавшегося ныне в Театр имени Шаляпина. Изменив название, коллектив смог вернуть утраченные позиции и вдохнуть новую жизнь в легендарное учреждение.

Несмотря на загруженный график, Маэстро чувствует энергию и радость от профессии, считая музыку главным источником вдохновения. Его личный секрет молодости заключается в позитивном настрое и солнечном происхождении: родившись на юге Италии, он словно накопил там запас жизненной энергии. Его сыновья Стефан и Лео уже пробуют свои силы в музыке, и оба, похоже, обладают задатками музыкантов. Сам Маэстро относится к этому спокойно, уверяя, что главное – найти собственное призвание.

Своё 60-летие Фабио планирует отпраздновать концертом в Мариинском театре совместно с лучшими отечественными исполнителями. Вечером, как он признается, собирается продолжить праздник в семейном кругу. Кроме того, в его планах расширение границ музыкального мира, постоянное пополнение репертуара и совершенствование мастерства коллективов, которыми он руководит одновременно в Петербурге, Москве и Якутии.

