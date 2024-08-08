Фабио Мастранджело рассказал о репертуаре оркестра "Северная Симфония"

Фабио Мастранджело, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, родом из итальянского города Бари, но живущий в Санкт-Петербурге уже 24 года, объяснил в интервью spb.aif.ru причину разнообразия репертуара оркестра "Северная Симфония", которым он управляет.

Мастранджело подчеркнул, что оркестр ведет активную и многогранную деятельность: участвует в большом количестве концертов, фестивалей, организованных театром, исполняет известнейшие произведения как российских, так и зарубежных композиторов. По его словам, такая широкая программа является не только традицией, но и необходимой составляющей работы коллектива.

Маэстро убежден, что российские оркестры обязаны регулярно обращаться к творческому наследию великих музыкантов, чтобы зрители имели возможность ближе познакомиться с классическими произведениями и насладиться красотой настоящей музыки.

