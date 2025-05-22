Книжный салон на Дворцовой площади соберёт более 260 издательств

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о проведении в Петербурге XXI Международного книжного салона. Мероприятие состоится с 21 по 24 мая 2026 года на Дворцовой площади и в здании Главного штаба. Основные темы — Год единства народов России, 225-летие со дня рождения Владимира Даля и 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина.

В салоне примут участие более 260 экспонентов, будут работать пять выставочных павильонов общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Книжная терраса, любимая посетителями, в этом году станет двухуровневой — так гости смогут наблюдать за происходящим на сцене с высоты.

В программе запланировано более 280 мероприятий: конференции, круглые столы, лекции, семинары, конкурсы, презентации книг, творческие встречи и мастер-классы. Все четыре дня будет работать отдельное детское пространство с игровыми аттракционами.

Впервые на Дворцовой площади откроется видеостудия, где писатели и эксперты в прямом эфире обсудят актуальные вопросы литературы. Также впервые появится мобильный туристский информационный пункт с информацией о литературных экскурсиях. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба пройдут встречи с музыкантами и интерактивная уличная экспозиция. Как и прежде, будет работать "Литературная почта": любой желающий сможет бесплатно отправить открытку в любую точку России. Вход на экспозицию и все мероприятия свободный.

Фото: предоставлено ГАТИ Петербурга организаторами мероприятия