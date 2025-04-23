Петербуржцам рассказали, как украсят город ко Дню Победы

Впервые праздничные элементы появятся на нескольких мостах Северной столицы: Большеохтинском, Кантемировском, Семеновском и Александра Невского.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимир Рябовол рассказал на заседании Координационного совета по делам ветеранов о подготовке праздничного оформления к юбилею Дня Победы. Программа охватывает все 18 районов города и включает оформление около 450 объектов — на 50 больше, чем в прошлом году, пишет "Петербургский дневник".

Впервые праздничные элементы появятся на нескольких мостах Северной столицы: Большеохтинском, Кантемировском, Семеновском и Александра Невского. Руководитель Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков уточнил, что оформление проводится согласно федеральному брендбуку и предусматривает установку большого количества тематической символики, включая флаги и отдельные конструкции. Одним из ярких примеров станет композиция "Родина-мать" возле Московских ворот.

Традиционно возле Гостиного двора установят тумбы с детскими рисунками, приуроченными к празднику. Особое внимание уделяется наружной рекламе, объем которой существенно возрастет. Планируется также транслировать парад Победы на фасадных экранах города, начиная с 9 мая.

Специалисты уже начали работу над украшением улиц. По предварительным оценкам, большая часть оформления будет готова к концу апреля, а первые тематические флаги жители смогут увидеть с начала мая. Демонтаж конструкций начнется ориентировочно спустя неделю после праздника.

Ранее в Петербурге встретят 65 блокадников, проживающих за рубежом, на торжествах к 80-летию Победы.

Фото: предоставлено Городским центром рекламы и праздничного оформления