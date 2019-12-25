В Петербурге заметили новогоднюю елку около ТЦ

Традиционно город начинают украшать в ноябре.

Петербуржцы заметили первую новогоднюю елку у торгового центра на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Горожане поделились фото в соцсетях.

Напомним, что город начинают украшать в ноябре. Сначала новогодние украшения появляются у крупных торговых центров, а затем на Дворцовой площади. Там планируют установить натуральную ель.

Ранее мы писали, что елку для Дворцовой выберут на сайте "Петербургского дневника".

Фото: vk.com/spb_today_unpublished