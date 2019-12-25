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В Петербурге заметили новогоднюю елку около ТЦ
Сегодня, 14:23
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smirenny

В Петербурге заметили новогоднюю елку около ТЦ

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Традиционно город начинают украшать в ноябре.

Петербуржцы заметили первую новогоднюю елку у торгового центра на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.  Горожане поделились фото в соцсетях. 

Напомним, что город начинают украшать в ноябре. Сначала новогодние украшения появляются у крупных торговых центров, а затем на Дворцовой площади. Там планируют установить натуральную ель. 

Ранее мы писали, что елку для Дворцовой выберут на сайте "Петербургского дневника". 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: елка, новогодние елки, новогодние украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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