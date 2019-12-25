Елку для Дворцовой выберут на сайте "Петербургского дневника"

Горожане должны решить, какая елка будет установлена, живая или искусственная.

Голосование по выбору главной новогодней елки Петербурга, которую установят на Дворцовой, стартует уже 15 октября. Отдать свой голос за живое дерево из леса, либо за искусственную красавицу, можно будет на сайте "Петербургского дневника" либо по телефону 335-00-00. Также голосование будет проводиться во всех соцсетях "ПД", включая Telegram и Instagram.

Еще в ноябре 2019 года встал вопрос о возвращении на главную площадь города живой ели. Окончательное решение будет за петербуржцами.

Опрос будет проходить до 22 октября.

На новогодние украшения в Петербурге потратят 20 млн рублей.

Фото: Piter.TV