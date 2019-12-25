На новогодние украшения в Петербурге потратят 20 млн рублей

Их монтаж должен начаться с 21 ноября.

В Петербурге к Новому году украсят фасады зданий и фонари. Максимальная стоимость данных работ оценивается в 20 млн рублей. Заказчиков выступил СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления". Информация опубликована на сайте госзакупок.

Световая подсветка в этом году появится на "Доме книги", БКЗ "Октябрьский" и ТЮЗе. Новогодние украшения на фонарях будут размещены на Московском проспекте, Ушаковской развязке, Большом Сампсониевском проспекте, на улице Академика Крылова, проспекте Энгельса, на набережной Черной Речки, Выборгской набережной, Приморском проспекте.

Монтаж новогоднего оборудования должен начаться с 21 ноября и завершиться до 9 декабря. Демонтировать украшения нужно после 15 января 2021 года.

На Дворцовой площади могут установить живую новогоднюю ель.

Фото: Piter.TV