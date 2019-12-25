Монтаж новогодних уличных украшений начнут в ноябре.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что на Дворцовой площади могут установить живую новогоднюю ель в преддверии 2021 года, сообщили "Невские Новости".

В Смольном отметили, что сейчас рассматриваются два варианта: либо прошлогодняя искусственная ель с теми же украшениями, либо живое дерево с новым оформлением. Из-за коронавируса бюджет на украшение города сократили до 107 миллионов рублей. Проекты оформления к празднику согласовываются с профильными органами.

Монтаж уличных украшений по плану намечен на ноябрь.

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