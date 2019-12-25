В Кронштадте провели литературно-музыкальный фестиваль "Остров фортов"

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Кронштадте проходит фестиваль "Остров фортов". Об этом сообщает пресс-служба историко-культурного кластера.
Литературно-музыкальный фестиваль длится два дня с 26 по 27 сентября в 19:00. Стоит отметить, что мероприятие открыл путешественник, членом Русского географического общества Александр Ингилевич. А второй день начался под зажигательные ритмы разных музыкальных направлений.
Праздник приурочен ко Всемирному дню туризма.
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Фото:ВКонтакте / vecherniykronshtadt
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