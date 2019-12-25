Власти Петербурга поздравили со 100-летним юбилеем педагога-блокадницу Надежду Строгонову

Беглов вручил петербурженке поздравительный адрес за подписью главы государства.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что губернатор Северной столицы поздравили со 100-летним юбилеем педагога-блокадницу Надежду Строгонову. Об этом градоначальник сообщил на своей страничке во "Вконтакте".

Отмечается, что Александр Беглов вручил петербурженке поздравительный адрес за подписью главы государств по поручению президента России Владимира Путина.

Обсудили с Надеждой Васильевной ее инициативу установить мемориальную доску на 6-й Советской улице, где находилась школа. Об этом внуки и ученики Надежды Васильевны писали мне на страничку.

Глубокого уважения заслуживает и инициатива Надежды Васильевны по созданию памятника блокадным учителям, которые продолжали работать, несмотря на истощение и болезни Александр Беглов.

Известно, что перед началом войны Надежда Васильевна устроилась в школу. Сначала она замещала секретаря, а затем учителя начальных классов. В первый год блокады в этой школе разместили детский дом. Благодаря усилиям Надежды Васильевны удалось эвакуировать 625 осиротевших мальчишек и девчонок.

В 1942 году школа вновь возобновила свою работу. Петербурженка совместно с директором учреждения искали оставшихся в живых учителей, организовали питание, дрова и собирали пособия, учебники, а также бумагу для письма. Однако 16 апреля 1943 года здание школы раскололось пополам от вражеского снаряда.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге побит 95-летний температурный рекорд.

Фото:Александр Беглов/вк