В Петербурге побит 95-летний температурный рекорд

Столбики термометров 24 сентября к 15:00 показывали 23,4 градуса тепла.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно, что в Северной столице побит 95-летний температурный рекорд. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температурный рекорд зафиксировали в минувший четверг, 24 сентября. К 15:00 столбики термометров в Петербурге показывали до 23,4 градуса. Предыдущий аналогичный рекорд был установлен в 1925 году. По словам синоптиков, тогда воздух прогрелся до 22,9 градуса.

Напомним, что воскресенье Петербург встретит погодой без осадков.

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Фото:pixabay