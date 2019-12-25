Петербуржцы показали самые необычные собранные грибы

Своими находками горожане делятся в популярном сообществе «Грибы и Грибники СПб».

Сезон сбора грибов в Петербурге и Ленобласти еще не завершился, а любители "тихой" охоты уже выкладывают результаты своих похождений в Сеть. Портал "Мегаполис" сделал обзор самых необычных собранных грибов горожанами.

Например, на лесных просторах Выборгского района Ленобласти удалось найти подосиновик-гигант. Обнаружить гриб удалось администратору страницы Антону Кубышкину и его семье.

В Лужском районе удалось найти и сфотографировать "двухэтажный" гриб.

Результатом еще одних поисков стал гриб, похожий на сказочного Змея Горыныча.

Неожиданные и забавные фотографии находок можно найти в сообществе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее петербуржец накануне рано утром отправился в Приозерский район Ленинградской области за грибами, но вместо грибов он запечатлел наикрасивейший утренний туман.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб