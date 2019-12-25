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Воскресенье Петербург встретит погодой без осадков
Сегодня, 17:32
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mook1

Воскресенье Петербург встретит погодой без осадков

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Атмосферное давление будет мало меняться.

Опубликован прогноз погоды в Санкт-Петербурге на предстоящее воскресенье, 27 сентября. Данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" приводят в ГУ МЧС по городу.

В частности, в воскресенье в Северной столице ожидается погода без осадков с переменной облачностью, Ветер примет восточное и юго-восточное направления. Его скорость составит 4-9 метра в секунду. Ночная температура воздуха  – +10...+12 градусов, днем –  +21...+23 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы представили прогноз погоды на воскресенье для Ленинградской области. Там также синоптики обещают погоду без осадков.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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