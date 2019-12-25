Воскресенье Петербург встретит погодой без осадков

Атмосферное давление будет мало меняться.

Опубликован прогноз погоды в Санкт-Петербурге на предстоящее воскресенье, 27 сентября. Данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" приводят в ГУ МЧС по городу.

В частности, в воскресенье в Северной столице ожидается погода без осадков с переменной облачностью, Ветер примет восточное и юго-восточное направления. Его скорость составит 4-9 метра в секунду. Ночная температура воздуха – +10...+12 градусов, днем – +21...+23 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы представили прогноз погоды на воскресенье для Ленинградской области. Там также синоптики обещают погоду без осадков.

Фото: Piter.tv