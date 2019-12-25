  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти в воскресенье ожидается до +23 градусов
Сегодня, 13:20
38
mook1

В Ленобласти в воскресенье ожидается до +23 градусов

0 0

Осадков не ожидается.

Объявлен прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье, 27 сентября. Данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" приводят в региональном ГУ МЧС.

В частности, в воскресенье в 47 регионе ожидается погода без осадков с переменной облачностью, Ветер примет восточное, юго-восточное направления и будет дуть со скоростью в 4-9 метра в секунду. Ночная температура воздуха составит 7-12 градусов тепла (местами до +4 градусов), днем –  +18...+23 гр.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Куда сходить в Петербурге, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии