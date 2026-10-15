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Под Выборгом мотоциклист съехал в кювет и погиб

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Байкер не имел удостоверения категории "А".

Полиция Ленинградской области организовала проверку по факту ДТП в Выборгском районе, в котором погиб байкер. Об этом рассказали в МВД России. 

Предварительно, 14 октября на четвертом километре автодороги "Пальцево — Гвардейское" 37-летний мужчина за рулем мотоцикла Kawasaki не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на камень. От полученных травм водитель скончался на месте аварии. 

Уточняется, что мотоциклист не имел удостоверения категории "А" и был в мотоэкипировке. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: после смертельного ДТП на трассе во Всеволожском районе возбудили уголовное дело. Погибли молодой водитель Hyundai и его пассажир. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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