После смертельного ДТП на трассе во Всеволожском районе возбудили уголовное дело

Погибли молодой водитель Hyundai и его пассажир.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии на трассе "Петербург — Свердлова — Всеволожск". ДТП произошло вечером 14 октября на пятом километре автодороги, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель легковушки Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Затем он столкнулся с грузовиком 43-летнего мужчины.

В результате от полученных травм погибли молодой автомобилист и его 22-летний пассажир. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист из Петербурга погиб после ДТП у Крымского моста.

Видео: пресс-служба МВД России