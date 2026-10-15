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После смертельного ДТП на трассе во Всеволожском районе возбудили уголовное дело

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Погибли молодой водитель Hyundai и его пассажир.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии на трассе "Петербург — Свердлова — Всеволожск". ДТП произошло вечером 14 октября на пятом километре автодороги, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

По предварительной информации, 19-летний водитель легковушки Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Затем он столкнулся с грузовиком 43-летнего мужчины. 

В результате от полученных травм погибли молодой автомобилист и его 22-летний пассажир. Правоохранители продолжают расследование. 

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист из Петербурга погиб после ДТП у Крымского моста. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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