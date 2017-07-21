На Студенческой улице строитель убил и выбросил со строительным мусором хозяйку квартиры

Известно, что в день исчезновения девушка поехала в свою новую квартиру принимать работы строителя, который делал ей ремонт.

В Приморском районе Петербурга строитель убил владелицу квартиры, в которой он делал ремонт. Мужчина завернул тело в полиэтилен и спрятал между мешками со строительным мусором.

По информации Piter.tv, убийство произошло на Студенческой улице в доме № 14. Труп 27-летней женщины обнаружили накануне, 25 ноября.

В пятницу вечером в полицию обратился бизнесмен с заявлением о безвестном исчезновении его подруги. Петербурженка перестала выходить на связь с 23 ноября. Известно, что в день исчезновения девушка поехала в свою новую квартиру принимать работы строителя, который делал ей ремонт.

Правоохранители отреагировали на заявление знакомого пропавшей женщины. Они проверили новые апартаменты девушки. Ее тело лежало между мешками со строительным мусором, вокруг шеи была намотана проволока.

Подозреваемым в убийстве стал 41-летний гражданин Киргизии. Полицейские завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: мужчина набросился с ножом на двух уроженцев Узбекистана в Приморском районе.

Фото: Pxhere