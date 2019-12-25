Мужчина набросился с ножом на двух уроженцев Узбекистана в Приморском районе

Один из пострадавших скончался в больнице.

В четверг, 24 ноября, в ПРиморском районе Северной столицы мигрант совершил нападение с ножом и пистолетом на двух граждан Узбекистана. Одному из мужчин не потребовалась госпитализация, однако второй потерпевший скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Нападение последовало за словесной перепалкой. 28-летнему молодому человеку было нанесено несколько ударов ножом, а во вторую свою жертву нападавший выстрелил из пневмата, после чего скрылся на Hyundai Sonata.

Подозреваемый пытался запутать след пересел на другую машину на парковке у ТРЦ.

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Фото: Piter.TV