Цены в Петербурге выросли на 0,83% за июнь

В июне 2026 года в Санкт-Петербурге зафиксирован рост потребительских цен на 0,83 процента относительно предыдущего месяца. Об этом сообщил Центробанк России со ссылкой на данные Росстата.
Годовая инфляция в городе достигла 5,40 процента. Этот показатель демонстрирует ускорение по сравнению с предыдущими периодами, однако остаётся ниже среднего по стране, где он составил 6,02 процента.
В структуре инфляции отмечено существенное месячное удорожание продовольственной группы товаров при умеренном росте цен на непродовольственные товары и значительном увеличении стоимости услуг.
В целом по России ускорение годовой инфляции до 6,02 процента связано с ростом цен в месячном выражении (с поправкой на сезонность). В мае наблюдалось их снижение, а июньская динамика во многом обусловлена отскоком цен на тепличные овощи после их аномального падения весной. Также на показатель повлияло подорожание топлива, услуг связи и ряда продовольственных товаров.
Банк России намерен придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевым значениям.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге цены в феврале выросли меньше, чем в январе.
Фото: Piter.TV
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