Более 38 тысяч случаев ОРВИ и гриппа выявили в Петербурге и Ленобласти

Почти 14 тысяч жителей Ленобласти заболели ОРВИ и гриппом за неделю.

В Петербурге и Ленинградской области зафиксировали умеренный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Северной столице зарегистрировали более 24,1 тыс. случаев инфекции, а в Ленинградской области — свыше 13,9 тыс.

По результатам вирусологического мониторинга, в Петербурге и Ленобласти сейчас преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективным способом профилактики заболеваний и возможных осложнений остается вакцинация. Оптимальным периодом для иммунизации считается время с сентября по ноябрь. После введения вакцины полноценная защита формируется примерно за 2 недели.

В этот период рекомендуется по возможности ограничить контакты с другими людьми и избегать общения с теми, у кого появились признаки недомогания. Также специалисты советуют соблюдать правила гигиены, регулярно мыть руки или использовать антисептик и по возможности не посещать места массового скопления людей.

При появлении первых симптомов вирусной инфекции рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.

Ранее в Петербурге возникли вопросы с поставками вакцины против гриппа в отдельные поликлиники и мобильные пункты вакцинации. Подробнее об этой ситуации и ее возможном влиянии на заболеваемость можно почитать в нашем материале.

Фото: Piter.TV