В Египте 19-летняя россиянка впала в кому на отдыхе и погибла

Девушку нашли без сознания на пляже.

Студентка Института экономики Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы скончалась в Египте после того как впала в кому. Она почувствовала недомогание вечером после купания в море, сообщил "Московский комсомолец".

По данным издания, 19-летняя девушка приехал на отдых с семьёй в Хургад. В конце июня студентке стало плохо: у нее произошла остановка сердца. Врачи смогли восстановить сердечную деятельность, однако длительное кислородное голодание привело к тяжелому поражению головного мозга.

Россиянка находилась на аппарате ИВЛ. Для транспортировки в Россию требовался специализированный санитарный борт стоимостью более 8 млн рублей. Родственники девушки организовали сбор средств на эвакуацию студентки.

Однако спасти туристку не удалось. Теперь семья решает вопросы, связанную с оформлением документов и возвращением тела на родину. Окончательные выводы о причине смерти девушки сделают по итогам медицинской экспертизы уже в России.

Ранее в Египте российская туристка погибла ДТП из-за уснувшего водителя.

Фото: Magnific