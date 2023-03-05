В Египте в ДТП погибла российская туристка из-за уснувшего водителя

Автобус с 50 пассажирами направлялся из Шарм-эш-Шейха в Каир.

Гражданка России погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на трассе, соединяющей курортный город Шарм-эш-Шейх и Каир. Соответствующее заявление сделали сотрудники российского посольства в египетской столице через социальные сети. Известно, что трагедия зафиксирована ночь на 14 августа. Консульский отдел в настоящее время поддерживает координацию с иностранными коллегами, а также туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам в Египте.

По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс. публикация дипломатического передставительства

Согласно данным от Telegram-канала SHOT, водитель автобуса уснул за рулём. Авария произошла в районе города Абу-Рудайс. В транспортном средстве находилось 50 российских туристов. По словам отдыхающих, шофер в какой-то момент начал совершать странные резкие манёвры на скорости, а также вилял из стороны в сторону. Это привело к тому, что автобус перевернулся. Кроме одной погибшей есть также пострадавшие. Медики сообщили, что у семерых пациентов зафиксированы легкие ушибы. Остальные были госпитализированы с места событий в больницу города Абу-Рудайс. Потерпевшие рассказали СМИ, что они покупали экскурсию у туроператора SUNMAR, а в Каир из курорта выезд был запланирован поздно вечером. Большинство из пассажиров в момент ДТП спали. Согласно предварительным сведениям, шофер серьёзно не пострадал.

Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха.

Фото: Telegram / Russian Embassy in Egypt