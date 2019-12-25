Росавиация отказала авиакомпаниям в заявках на полеты в Египет

Это связано с отсутствием рекомендаций оперштаба по количеству полетов.

Федеральное агентство воздушного транспорта отказало авиаперевозчикам в регистрации рейсов в Египет. Данный приказ представлен на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что авиакомпании РФ подали заявки на полеты в Египет по 231 рейсу, 97 из которых – в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Всем компаниям Росавиация на это ответила отказом. Это связано с отсутствием рекомендаций оперштаба по количеству и частотности полетов в эти города.

Также ведомство запретило более 50 рейсов в Таджикистан и узбекское направление для 12 аэропортов РФ.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года после авиакатастрофы над Синаем. В результате теракта погибли 224 человека, в том числе 25 детей. 8 июля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменяет запрет полетов на курорты Египта.

Ранее мы сообщали, что Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией.

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