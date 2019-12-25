  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В АТОР рассказали о ценах на туры в Египет после запуска чартеров
Сегодня, 14:09
165
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В АТОР рассказали о ценах на туры в Египет после запуска чартеров

0 0

Начинаться стоимость будет от 33 тыс. рублей.

Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что туроператоры через 2 или 3 недели после получения разрешений от оперштаба и Росавиации готовы запустить полетные программы на курорты Египта. Об этом пишет "Профиль".

Так, стоимость туров с авиаперелетом будет начинаться от 33 тыс. рублей на человека. Тур включает двухместный номер на 7 ночей/8 дней с проживанием в и с питанием "все включено". Можно будет купить тур на семь дней на базе чартерной перевозки, оно обойдется примерно в 50 тыс. рублей.

По словам гендиректора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна, туры на базе чартерных перевозок будут стоить примерно столько же, сколько сейчас стоят туры на регулярных рейсах.

Ранее мы писали, что в Краснодарском крае для туристов изменили правила въезда. Так, въезд в регион станет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, но с момента заселения у граждан будет лишь три дня на то, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay 

Теги: атор, отдых в египте, чартерные рейсы в египет
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии