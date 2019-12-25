Новые правила обяжут отдыхающих вакцинироваться на Кубани в течение 3 дней после приезда

Отрицательного ПЦР-теста будет достаточно для въезда в Краснодарский край, но туристам дадут три дня на прививку от COVID-19.

С 1 августа для туристов, желающих отдохнуть на территории Краснодарского края, будут действовать новые эпидемиологические правила и ограничения: въезд в регион станет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, но с момента заселения у граждан будет лишь три дня на то, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале и позже - на заседании оперативного штаба, посвященном борьбе с болезнью и новым мерам противодействия ее распространению.

Пресс-служба администрации подтвердила подготовку к новым мерам по охвату приезжающих в рамках всеобщей вакцинации населения: новые пункты вакцинации дополнительно откроются в отелях, гостиницах и санаториях, поставка вакцин в регион увеличится.

Новые правила уже прописываются в постановлении, которое в ближайшее время будет заверено подписью губернатора и станет официальным документом. Власти Кубани настоятельно советуют отдыхающим планировать свой приезд на курорты края с учетом этих правил.

Ранее Ростуризм призвал смягчить требования к туристам на Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края