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Новые правила обяжут отдыхающих вакцинироваться на Кубани в течение 3 дней после приезда
Сегодня, 13:18
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Новые правила обяжут отдыхающих вакцинироваться на Кубани в течение 3 дней после приезда

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Отрицательного ПЦР-теста будет достаточно для въезда в Краснодарский край, но туристам дадут три дня на прививку от COVID-19.

С 1 августа для туристов, желающих отдохнуть на территории Краснодарского края, будут действовать новые эпидемиологические правила и ограничения: въезд в регион станет возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, но с момента заселения у граждан будет лишь три дня на то, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале и позже - на заседании оперативного штаба, посвященном борьбе с болезнью и новым мерам противодействия ее распространению. 

Пресс-служба администрации подтвердила подготовку к новым мерам по охвату приезжающих в рамках всеобщей вакцинации населения: новые пункты вакцинации дополнительно откроются в отелях, гостиницах и санаториях, поставка вакцин в регион увеличится. 

Новые правила уже прописываются в постановлении, которое в ближайшее время будет заверено подписью губернатора и станет официальным документом. Власти Кубани настоятельно советуют отдыхающим планировать свой приезд на курорты края с учетом этих правил. 

Ранее Ростуризм призвал смягчить требования к туристам на Кубани. 

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края 

Теги: вакцинация, вениамин кондратьев, ковидные правила, коронавирус, краснодарский край, кубань, меры и ограничения, отдых в пандемию, прививка, пцр тест
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей,

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