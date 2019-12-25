ФНС с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налоге на вклады

Мошенники рассылают фейковые уведомления о налоге на вклады от имени ФНС.

В 2026 году россияне платят налог с процентов по вкладам за 2025 год. С 21 сентября Федеральная налоговая служба начинает рассылать уведомления. В них будут указаны земельный, транспортный, имущественный налоги и налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам. Оплатить начисления нужно до 1 декабря. Уведомления приходят в личные кабинеты на "Госуслугах" и сайте ФНС. Если электронная доставка невозможна, документ отправят заказным письмом.

Подавать декларацию 3-НДФЛ самостоятельно не требуется. Расчет производит налоговая на основании данных банков. ФНС суммирует проценты по всем вкладам и накопительным счетам, вычитает необлагаемый лимит и указывает итоговую сумму в едином уведомлении. Налог начисляется только на проценты, а не на тело вклада. В расчет включаются и капитализированные проценты, которые прибавляются к сумме вклада.

В 2025 году необлагаемый лимит составил 210 000 рублей. Он рассчитывается как 1 000 000 рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Центрального банка, действовавшую в течение налогового периода. Если доход по всем вкладам и счетам оказался ниже этой суммы, платить налог не придется. Если выше — налог начислят только на превышение.

С 2025 года проценты по вкладам относятся к инвестиционным доходам. При совокупном инвестиционном доходе до 2 400 000 рублей действует ставка 13%, при превышении — 15%. Например, при доходе по вкладам в 2 500 000 рублей облагаемая база после вычета 210 000 составит 2 290 000 рублей. При ставке 13% налог будет равен 297 700 рублей.

Для рублевых вкладов налог возникает, если ставка хотя бы временно превышала 1% годовых. По валютным вкладам налогом облагаются все проценты, независимо от ставки. Их пересчитывают в рубли по курсу Центрального банка на дату выплаты. Проценты по вкладам, полученным по наследству, налогом не облагаются.

Для долгосрочных вкладов сроком более 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока действует отдельное правило. Неиспользованный лимит за предыдущие годы можно перенести на год фактической выплаты процентов. Это позволяет в некоторых случаях уменьшить или полностью избежать налога.

Ранее ЦБ рассказал об экономических ожиданиях на 2026 год.

Фото: Piter.tv