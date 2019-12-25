Случайная прохожая сорвала передачу денег мошенникам в Петербурге

Бдительная петербурженка помогла задержать курьершу мошенников с 1,5 млн рублей.

В Василеостровском районе Петербурга благодаря бдительности прохожей удалось задержать предполагаемую курьершу телефонных мошенников. Инцидент произошел 11 сентября около 18:00 у дома на 6-й линии Васильевского острова. Женщина заметила, как пожилой мужчина передал незнакомке сверток, после чего сообщила об этом в полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнюю безработную жительницу Красноярского края. При ней находилось 1,5 млн рублей, которые она получила от пенсионера. Позже в полицию обратился 71-летний сотрудник одного из НИИ. Выяснилось, что злоумышленники убедили его передавать деньги под предлогом их "декларирования". Несколькими днями ранее мужчина уже отдал курьеру 17 300 долларов США, а в этот раз готовил еще одну передачу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Женщину задержали на основании ст. 91 УПК РФ. Сейчас полиция проверяет ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Благодаря своевременному сообщению прохожей удалось предотвратить передачу мошенникам еще одной крупной суммы.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга разоблачила банду "консуматорш".

Фото: Piter.TV