Полиция Петербурга разоблачила банду "консуматорш"

На данный момент установлена причастность фигуранток к восьми эпизодам хищений, общий ущерб по которым составил почти 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность организованной преступной группы, промышлявшей мошенничеством через так называемую консумацию. Злоумышленники заманивали мужчин в бары и рестораны Северной столицы, где выставляли им счета за напитки и блюда по многократно завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Схема работала следующим образом: девушки в возрасте от 18 до 28 лет знакомились с жертвами в интернете, входили к ним в доверие и предлагали встретиться лично. В итоге потерпевшие получали чеки на огромные суммы, а выручка распределялась между всеми участниками криминального бизнеса. В состав группировки помимо самих девушек-"консуматорш" входили организаторы, куратор интернет-переписки, а также коррумпированный персонал заведений – администраторы, официанты и охранники.

Накануне силовики провели масштабные рейды на территории Петербурга, Ленинградской и Московской областей при поддержке Росгвардии и Специального полка полиции. Задержаны двое предполагаемых лидеров (мужчины 24 и 44 лет), 27-летний администратор-охранник и 24-летняя администратор-официант. Установлены и доставлены для допроса еще 8 человек: пять девушек-участниц и трое мужчин (включая куратора переписки). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе обысков изъята обширная доказательная база: 20 мобильных телефонов, множество банковских карт, платежные терминалы, флеш-накопители, документация и меню ресторанов со скрытыми ценами.

По материалам полицейских следователи ГСУ СК России возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой"). На данный момент установлена причастность фигуранток к восьми эпизодам хищений, общий ущерб по которым составил почти 200 тысяч рублей. Все уголовные дела объединены в одно производство, оперативное сопровождение расследования продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесен приговор участникам ОПГ, организовавшим канал незаконной миграции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

