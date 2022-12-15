В Петербурге вынесен приговор участникам ОПГ, организовавшим канал незаконной миграции

В ходе следствия было установлено, что фигуранты вступили в предварительный сговор для извлечения прибыли.

УФСБ России по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке регионального главка Росгвардии пресекло деятельность организованной преступной группы.

В ходе следствия было установлено, что фигуранты вступили в предварительный сговор для извлечения прибыли. Они организовали канал для незаконного пребывания и трудоустройства выходцев из стран СНГ на местном предприятии пищевой промышленности.

На сегодняшний день вступил в законную силу приговор в отношении четырех человек — трех граждан РФ и одного гражданина страны СНГ. Суд признал их виновными по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Трое участников приговорены к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 2 до 3,5 лет со штрафами в размере 150 тысяч рублей каждый. Четвертый сообщник получил 2 года лишения свободы условно с аналогичным штрафом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанут двое иностранцев, обеспечивавших работу телефонных мошенников.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

