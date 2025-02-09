В Петербурге перед судом предстанут двое иностранцев, обеспечивавших работу телефонных мошенников

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых стоимостью около 500 тысяч рублей наложен арест.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан в возрасте 22 и 24 лет. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, молодые люди занимались техническим сопровождением деятельности телефонных аферистов.

По версии следствия, обвиняемые арендовали квартиру на улице Маршала Казакова, где организовали нелегальный узел связи. Они установили GSM-шлюзы — оборудование, позволяющее совершать звонки через сотни SIM-карт одновременно, – и обеспечивали их бесперебойную работу. Регулярно меняя карты, которые им поставляли организаторы схемы, фигуранты создавали техническую базу для обзвона граждан. Используя эту инфраструктуру, основные участники группировки представлялись сотрудниками госведомств и убеждали жителей переводить деньги на подконтрольные счета.

В ходе обыска по месту работы злоумышленников сотрудники правоохранительных органов изъяли 260 SIM-карт, три GSM-шлюза, ноутбук и роутер, банковские карты.

Установлено, что с помощью обслуживаемого иностранцами оборудования преступникам удалось похитить более 4 миллионов рублей у десяти жителей Петербурга и других регионов России.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых стоимостью около 500 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд Петербурга.

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Фото и видео: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области