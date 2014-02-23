Водитель грузовика призывал к экстремизму в Петербурге

По данным следствия, мужчина состоял в нескольких чатах, где обсуждались антироссийские идеи.

В Петербурге и Ленобласти сотрудники УФСБ задержали гражданина, которого подозревают в том, что он в интернете открыто склонял людей к экстремизму. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления.

По данным следствия, мужчина состоял в нескольких чатах, где обсуждались антироссийские идеи. Там он оставлял сообщения, в которых требовал применять насилие к военным нашей страны.

В отношении задержанного уже заведено уголовное дело по факту публичных призывов к экстремистской деятельности. В ФСБ уточнили, что фигурант взят под стражу. Сейчас с ним работают следователи, проводятся необходимые розыскные действия и другие процессуальные мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что личность подозреваемого установлена, и он полностью изолирован от общества на время разбирательства. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов расследования.

В Невском районе задержан рецидивист, 22 раза судимый за кражи: он подозревается в убийстве собутыльника.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

