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На химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв

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Сведения о пострадавших и погибших устанавливаются.

на территории китайского химического завода произошел взрыв. Об этом рассказали местные журналисты с Центрального телевидения КНР. Они не исключили, что в трагедии могут появиться жертвы. В настоящее время известно, что пламя распространилось на одном из предприятий, расположенных в провинции Цзянси в городе Гуйси на востоке страны. Инцидент зафиксирован в полдень по местному времени. Предположительно, поврежден объект компании Jiangxi Qiantai New Materials. К текущему моменту там находятся экстренные ведомства и  правоохранительные службы. Устанавливаются причины трагедии, будет проведено расследование обстоятельств случившегося.

При взрыве в Париже пострадали не менее 37 человек.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: jiangxi qiantai new, взрыв, гуйси, китай, цзянси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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