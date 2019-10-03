На химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв

Сведения о пострадавших и погибших устанавливаются.

на территории китайского химического завода произошел взрыв. Об этом рассказали местные журналисты с Центрального телевидения КНР. Они не исключили, что в трагедии могут появиться жертвы. В настоящее время известно, что пламя распространилось на одном из предприятий, расположенных в провинции Цзянси в городе Гуйси на востоке страны. Инцидент зафиксирован в полдень по местному времени. Предположительно, поврежден объект компании Jiangxi Qiantai New Materials. К текущему моменту там находятся экстренные ведомства и правоохранительные службы. Устанавливаются причины трагедии, будет проведено расследование обстоятельств случившегося.

При взрыве в Париже пострадали не менее 37 человек.

Фото и видео: Telegram / Mash