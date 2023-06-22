Причиной взрыва называют нарушение правил безопасности.

При взрыве в Париже пострадали не менее 37 человек. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен.

Инцидент произошел 21 июня на улице Сен-Жак. Причиной взрыва называют нарушение правил безопасности. Для ликвидации последствий были привлечены сотни пожарных и бригады скорой помощи. Дерманен сообщил, что среди пострадавших четверо н находятся в критическом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в подмосковных Химках в отделении банка прогремел взрыв из-за брошенных петард.

Видео: Telegram / РИА Новости