Baza: в Испании у россиянина заподозрили опасную лихорадку Крым-Конго

Сейчас пациент находится в изоляционном блоке в Барселоне.

Гражданин России стал нулевым пациентом опасного вирусного заболевания в Испании. После прогулки мужчина обнаружил на своем теле трех клещей, сообщил Telegram-канал Baza.

Россиянин снял с себя клещей после отдыха в горах Пикос-де-Эуропа. Через две недели у мужчины поднялась температура до 40 градусов и появилась сильная ломка в теле. Врачи проверили кровь на энцефалит и обнаружили сильное воспаление. Было принято решение о немедленной госпитализации, мужчину поместили в изоляционный бокс.

Позже жене сообщили, что у ее супруга подозрение на вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго, который считается таким же опасным, как лихорадка Эбола. Испанские медики посчитали россиянина "нулевым пациентом". В итоге, мужчину перевезли в Барселону в специальной транспортной капсуле. Сейчас он сдает дополнительные анализы для точной диагностики заболевания.

Ранее мы сообщали, что ряд стран усилили санитарный и эпидемический контроль на фоне вспышки Эболы в Африке.

Фото: Magnific