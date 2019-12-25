В Калининском районе девушка повредила два автомобиля после расставания

Полиция Калининского района Петербурга задержала девушку за дебош на улице Ушинского. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранителям 18 апреля поступили сведения о том, что 16-летняя злоумышленница повредила два автомобиля. Она нанесла несколько ударов молотком по машине Geely Tugella и разбила стекло в Lexus. По словам девочки, причиной стал эмоциональный конфликт с бывшим молодым человеком, ее поймали по горячим следам.

Размер ущерба устанавливается, потерпевшие обратились к полицейским с заявлениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

