  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининском районе девушка повредила два автомобиля после расставания
Сегодня, 9:56
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Калининском районе девушка повредила два автомобиля после расставания

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Полиция Калининского района Петербурга задержала девушку за дебош на улице Ушинского. Об этом сообщили в МВД России. 

Правоохранителям 18 апреля поступили сведения о том, что 16-летняя злоумышленница повредила два автомобиля. Она нанесла несколько ударов молотком по машине Geely Tugella и разбила стекло в Lexus. По словам девочки, причиной стал эмоциональный конфликт с бывшим молодым человеком, ее поймали по горячим следам. 

Размер ущерба устанавливается, потерпевшие обратились к полицейским с заявлениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Сиреневом бульваре мужчина разбил остановочный павильон. Заведено дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии