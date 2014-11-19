На Сиреневом бульваре мужчина разбил остановочный павильон
Сегодня, 12:14
В Выборгском районе полицейские задержали вандала, который разбил стекло на остановке общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 15 апреля правоохранителям поступила информация о том, что на Сиреневом бульваре неизвестный бьет стекла остановочного павильона. На месте поймали 30-летнего жителя Московской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 

Сумма материального ущерба на данный момент устанавливается. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: уроженец Африки разбил окно в квартире бывшей на улице Брянцева. После расставания злоумышленник начал преследовать девушку и угрожать ей из ревности.

Фото: Piter.TV 

