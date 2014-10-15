Уроженец Африки разбил окно в квартире бывшей на улице Брянцева

В Калининском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который бросил булыжник в окно квартиры и разбил его.

Инцидент произошел ночью 12 апреля на улице Брянцева, в полицию обратилась женщина 35 лет. Информацию о нападении передали всем дежурным нарядам вневедомственной охраны. Нарушителя поймали на месте. Было установлено, что он является бывшим потерпевшей. После расставания злоумышленник начал преследовать девушку и угрожать ей из ревности.

Уроженца североафриканского государства доставили в отдел. Ранее его привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и превышение скорости движения. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

