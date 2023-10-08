При правительстве Петербурга создадут десять новых спасательных служб

Власти Санкт-Петербурга планируют сформировать десять спасательных служб, которые будут курироваться профильными комитетами правительства и районными администрациями. Соответствующий проект распоряжения губернатора направлен на антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в городе появятся инженерная, транспортная, медицинская, а также коммунально-техническая службы. Кроме того, предусмотрено создание подразделений по оповещению и связи, защите культурных ценностей и другим направлениям. Каждая структура получит закрепление за конкретным комитетом Смольного.

Новые формирования будут тесно взаимодействовать с МЧС и вооруженными силами. В круг их задач войдет оповещение населения, проведение эвакуационных мероприятий, обеспечение людей временными укрытиями, продуктами питания и медицинской помощью. Также службы займутся санитарной обработкой территорий, тушением пожаров и поддержанием бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, включая водоснабжение и энергоснабжение. В их компетенцию войдет и проведение срочных захоронений.