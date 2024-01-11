В Петербурге начнут строить вторую очередь аэропорта Пулково в 2027 году

Проектирование нового терминала Пулково завершат к концу 2026 года.

Строительство второй очереди расширения аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге запланировано на 2027 год. Об этом сообщил председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков на пресс-конференции агентству "Интерфакс". Проект включает расширение терминала и создание дополнительных инфраструктурных объектов для увеличения пропускной способности аэропорта.

По его словам, общий объем инвестиций во вторую очередь развития аэропорта составит около 130 миллиардов рублей. Оператор воздушной гавани, компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), реализует программу модернизации в три этапа, увязывая их с ростом пассажиропотока. Первый этап стартовал после достижения отметки в 15,4 миллиона внутренних пассажиров в год и нацелен на развитие инфраструктуры для внутренних рейсов. Планируется, что к 2031 году пропускная способность аэропорта вырастет до 30 миллионов человек в год.

Второй этап, обозначенный как "Б", будет сосредоточен на международных направлениях и начнется, когда количество зарубежных пассажиров достигнет 7 миллионов человек. Его завершение ожидается к 2040 году. Третий этап, под индексом "С", предусматривает строительство нового терминала и стартует в 2031 году. Окончание работ запланировано на 2041 год. К 2060 году суммарный пассажиропоток аэропорта должен достичь 46,7 миллиона человек.

Ранее дополнительные чартерные рейсы запускают из Петербурга на Шри-Ланку.

Фото: Piter.TV