Суд оштрафовал петербурженку на 113 тыс. рублей за продажу копии Чебурашки

Колпинским районным судом Петербурга рассмотрено дело по иску известной киностудии "Союзмультфильм" к жительнице города, обвинявшейся в нарушении авторских прав на популярного мультипликационного героя Чебурашку. Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что истец обнаружил на одном из интернет-ресурсов фигурку игрушки, внешне весьма схожую с персонажем мультфильма.

Представители студии сочли представленную продукцию полной копией Чебурашки. Дело слушалось без присутствия ответчика, который проигнорировал судебное заседание. Судьи согласились с доводами истца, отметив узнаваемость и визуальную близость товара.

Ответчице присудили выплату компенсации правообладателю в сумме 100 тысяч рублей за неправомерное использование охраняемого товарного знака. Помимо этого, ей придётся возместить судебные расходы и государственную пошлину в размере 13,2 тысячи рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга