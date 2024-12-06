Нетрезвого петербуржца лишили прав за конфликт на заправке в Невском районе

Суд приняла решение лишить его водительских прав на срок 1 год и 10 месяцев, а также наложить штраф в размере 45 тысяч рублей.

Судья судебного участка №142 Петербурга вынесла приговор водителю Александру Богданову, который устроил дебош на автозаправочной станции, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подробности дела опубликованы в Telegram-канале руководителя Объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой.

История началась в конце февраля 2025 года. Александр Богданов передвигался по городу на автомобиле Hyundai Grand Starex, когда заметил, что заканчивается бензин. Решив заправиться, он подъехал к ближайшей АЗС. Попытавшись оплатить топливо банковской картой, выяснилось, что на счету недостаточно средств. Столкнувшись с проблемами — отсутствие денег, разрядившийся телефон и неожиданно начавшаяся проблема с одеждой (спадающими джинсами и мочеиспускательной системой), — Богданов затеял скандал с сотрудниками заправки.

Затем последовало неожиданное развитие событий: Богданов принялся употреблять алкоголь прямо на территории АЗС. Реакция очевидцев привела к появлению на месте сотрудников ГИБДД, которые проверили состояние водителя. Освидетельствование подтвердило высокий уровень алкоголя в организме — 1,486 миллиграммов на литр. Сотрудницы автозаправки заявили, что Богданов упорно пытался оплатить покупку своей картой, несмотря на постоянные сбои системы оплаты. Им пришлось предложить мужчине альтернативные способы расчета, но Богданов демонстрировал полное непонимание происходящего. Его поведение усугублялось запахом алкоголя, неуверенной походкой и неразборчивой речью.

Правоохранительные органы прибыли оперативно. Инспектор остановил сомнительного клиента и провел процедуру освидетельствования. Богданов был отстранён от вождения транспортного средства, а автомобиль отправлен на специализированную стоянку.

В результате Богданов понес наказание за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Суд приняла решение лишить его водительских прав на срок 1 год и 10 месяцев, а также наложить штраф в размере 45 тысяч рублей. Факт вынужденного употребления алкоголя на автозаправке никак не повлиял на суровость наказания. Напомним, употребление алкоголя перед управлением транспортным средством категорически недопустимо и наказуемо по закону.

