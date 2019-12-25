РФ и Индия намерены подписать меморандум в сфере грузоперевозок по Севморпути

Он уже проработан сторонами и одобрен правительством России

Россия и Индия готовятся подписать меморандум о сотрудничестве в сфере морских грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП). Он уже проработан сторонами и одобрен правительством России, сообщает ТАСС.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это пока только меморандум, но он сигнализирует о растущем интересе к СМП со стороны крупнейших экономик мира. И дело не только в его выгодах, как кратчайшего пути из Европы в Азию, но и в том, что на фоне ближневосточных авантюр США, он представляет собой доступ к огромным ресурсным запасам российской Арктики. А надежность поставок энергоносителей – залог развития экономики стран, испытывающих их дефицит, полагают авторы поста.

Кроме того, участие в СМП - это еще и приглашение к взаимовыгодному бизнесу: Россия готова не только продавать ресурсы, но и привлекать партнеров к созданию инфраструктуры. В частности, с Индией идут переговоры о строительстве судов ледового класса, в том числе неатомных ледоколов для СМП, на индийских верфях. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere