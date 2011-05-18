Причинами стали жара и экологические нормы страны.

Во Франции приостановят работу трех ядерных ректоров и уменьшат мощность еще восьми, пишет Le Parisien. Как отмечают авторы Telegram-канала "Мейстер", причинами стали жара и экологические нормы страны – как только вода в реках поднимается выше норматива, брать ее становится нельзя, а она нужна АЭС для охлаждения реакторов.

Телеграмеры отметили, что энергия с этих АЭС идет не только во французские дома, но и на экспорт в Германию, так что это проблема выходит за рамки национальной. И разворачивается она на фоне кризиса в Ормузе и жары, толкающих цены на электричество вверх.

Как реагирует на кризис ЕС – облегчает гнет экологических норм, отказывается хотя бы временно от санкций в адрес российских углеводородов? Нет, продолжаются разговоры о снижении потребления газа, ужесточении санкций и соблюдении регламента 2022 года о сокращении электропотребления в "дорогие часы". В общем, делает все что угодно, лишь бы не решать проблему дорогого электричества для современной энергоемкой экономики. В этих условиях тренд на деиндустриализацию ЕС, несомненно, продолжится. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (jplenio1)