Очереди начали спадать, а заправки, закрытые по причине отсутствия топлива, встречаются реже, чем в начале паники.

История с бензином в РФ начинает нормализоваться, констатируют эксперты Telegram-канала "Мейстер". В отдельных регионах нормализуется выдача, регулируется время заправки и удовлетворяется панический спрос.

Благодаря этому, очереди начали спадать, а заправки, закрытые по причине отсутствия топлива, встречаются реже, чем в начале паники, уточнили авторы поста.

Всегда нужно помнить, что паника и есть главное оружие врага, не способного добиться своих целей никак иначе, кроме как через внутреннюю дестабилизацию нашей страны. Это касается и топливного кризиса, и любого другого, с которым мы рискуем столкнуться. Так что будем спокойнее, это нам всем пригодится. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали смерть Линдси Грэма*.

Фото: Piter.TV

* Линдси Грэм (Lindsey Graham) внесен на территории России в список террористов и экстремистов