Эксперты прокомментировали смерть Линдси Грэма*

Он был одним из самых известных "ястребов" в американской политике и ярым критиком России.

В ночь на 12 июля на 72-м году жизни скончался американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный в России список террористов и экстремистов. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", он был одним из самых известных "ястребов" в американской политике и ярым критиком России. Его не стало через день после визита в Киев, где он анонсировал новый пакет антироссийских санкций.

В последние годы Грэм* последовательно продвигал максимально жесткие меры против РФ, отметили авторы поста: его главный законопроект предлагал ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть и газ, а также создать механизмы наказания для государств, помогающих обходить санкции. В августе 2025 года Грэм* грозился инициировать признание России "государством – спонсором терроризма", а позже призывал передать Украине ракеты Tomahawk.

В Вашингтоне его считали циничным прагматиком: он начинал как враг Трампа, а закончил одним из его советников. Таким он и запомнится – человеком, который ставил силу выше дипломатии и не скрывал своей ненависти к России. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / USSenLindseyGraham*

* Линдси Грэм (Lindsey Graham) внесен на территории России в список террористов и экстремистов