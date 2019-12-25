МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России: мнение экспертов

Решение было принято с оговорками.

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Решение было принято с оговорками, вроде ограничений на приглашение спортивных чиновников из России и отказом проводить соревнования под эгидой МОК в стране. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", это серьезный прогресс и радость, как для спортсменов, готовившихся к ОИ, так и для россиян, которые смогут наблюдать за выступлением сборной без унизительных ограничений.



Телеграмеры отмечают, что это решение является продолжением тренда на возвращение России в мировой спорт, вызванного рядом причин: пониманием бесполезности давления на спортсменов для влияния на Москву, потерей зрелищности и представительности соревнований, а также ставшей для всех все более очевидной ангажированностью международных чиновников. Также авторы поста подчеркнули, что в событии есть и заслуга российских спортивных чиновников, которые убрали юридические основания для бана отечественных сборных на ОИ.

Камнем преткновения стало включение олимпийских комитетов новых областей, что посчитали нарушением Олимпийской хартии в 2023 году. Просто исключить их стало бы знаком слабости – и отступили от решения своего, и новые области унизили. Поэтому ОКР сделал хитрее – переформатировал свою структуру, убрал из нее комитеты областей в принципе. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили ограничения на продажу топлива по госномерам.

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