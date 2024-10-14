Эксперты оценили ограничения на продажу топлива по госномерам

В нечетные дни заправляются машины, чей номер заканчивается на нечетные числа, в четные дни – наоборот.

Интересным вариантом временного решения проблемы очередей за бензином до нормализации обстановки в целом может стать уже применяемая в некоторых регионах идея введения ограничений на продажу по госномерам, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как уточнили эксперты, условно идея может быть реализована следующим образом: в нечетные дни заправляются машины, чей номер заканчивается на нечетные числа, в четные дни – наоборот.

Как минимум это поспособствует более равномерному распределению очередей по всей неделе, сгладив моменты пикового спроса. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV