  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты оценили ограничения на продажу топлива по госномерам
Сегодня, 11:51
107
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты оценили ограничения на продажу топлива по госномерам

0 0

В нечетные дни заправляются машины, чей номер заканчивается на нечетные числа, в четные дни – наоборот.

Интересным вариантом временного решения проблемы очередей за бензином до нормализации обстановки в целом может стать уже применяемая в некоторых регионах идея введения ограничений на продажу по госномерам, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как уточнили эксперты, условно идея может быть реализована следующим образом: в нечетные дни заправляются машины, чей номер заканчивается на нечетные числа, в четные дни – наоборот.

Как минимум это поспособствует более равномерному распределению очередей по всей неделе, сгладив моменты пикового спроса.

Telegram-канал "Мейстер"

Лондонский суд отказал в компенсации за подрыв "Северных потоков": мнение экспертов

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии