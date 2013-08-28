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Лондонский суд отказал в компенсации за подрыв "Северных потоков": мнение экспертов
Сегодня, 9:48
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Лондонский суд отказал в компенсации за подрыв "Северных потоков": мнение экспертов

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Однако и репутации суда, и страховщиков, и властям стран региона это серьезно повредит.

Высокий суд Лондона встал на сторону британских страховщиков и отказал оператору "Северных потоков" в страховой компенсации, сообщает РИА Новости. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", эта информация не вызывает удивления.

Однако и репутации суда, и страховщиков, и властям стран региона это серьезно повредит, потому что никакого расследования проведено не было – все, кроме Германии, закрыли дела о взрыве, и никто так и не поставил точку в установлении виновника, отметили авторы поста. 

А если без доказательной базы выносить вердикт, то ни о какой объективности говорить не приходится. Как и о надежности полисов мэтров страхового дела Британии.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (vwalakte)

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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